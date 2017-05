VIDEO: Monaco osmič francoski nogometni prvak

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj



Za varovance trenerja Leonarda Jardima, ki je osvojil prvi naslov v karieri, sta zadela 18-letni Kylian Mbappe v 19. minuti in Valere Germain v sodnikovem dodatku. Na lestvici je drugi branilec naslova Paris St. Germain, ki je med letoma 2013 in 2016 štirikrat zapored osvojil naslov, za Monacom pa ima šest točk zaostanka. Monaco je naslov prvaka osvojil osmič, prvič po letu 2000. Rekorder po številu naslovov je St. Etienne, ki ima deset lovorik, Marseille jih ima devet, Nantes in Monaco po osem. V zadnjem krogu bo Monaco gostoval pri Rennesu.



Kylian Mbappe in Radamel Falcao (Foto: AP)





Izid:

Monaco - Saint-Etienne 2:0 (1:0)

Mbappe 19., Germain 90.