VIDEO: Na ulici ubili panamskega nogometnega reprezentanta

"Rane so bile prehude, Amilcar Henriquez je umrl kmalu po prihodu v bolnišnico. Izrekam sožalje družini," je v sporočilu zapisal predsednik zveze Juan Carlos Varela. Henriquez je v panamskem prvenstvu igral za ekipo Arabe Inido de Colon, v katerem je tudi začel svojo kariero, zadnjo tekmo je odigral v sredo proti Chorrillu. Defenzivni zvezni nogometaš je igral tudi za številne klube v Kolumbiji in Kostariki, za reprezentanco pa je zbral 75 nastopov in bil njen najbolj izkušeni člen. Še 29. marca je dres svoje države nosil v obračunu z ZDA.





Amilcar Henriquez in Neymar (Foto: AP)

Njegov umor ni prvi med panamskimi nogometaši. Leta 2011 so vratarja Erica Luno ubili med pogovori s sosedom pred hišo, istega leta so pred treningom s streli pokončali življenje Abdula Chiarija, življenje je po strelih izgubil tudi Javier de la Rosa. A nogometaši niso le žrtve, kar nekaj jih je trenutno zaradi raznih kriminalnih dejanj zaprtih, med drugimi tudi nekdanja reprezentanta, vratar Oscar McFarlane in napadalec Juse Luis Garces.