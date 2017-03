VIDEO: Namesto 10.000 ljudi v podporo Alexisu Sanchezu prišlo le deset navijačev. In en pes ...

S protestom so želeli rojaki napadalcu londonskega Arsenala in čilske reprezentance Alexisu Sanchezu izraziti podporo zaradi domnevno neprimernega odnosa, ki ga do nekdanjega člana Udineseja in Barcelone izkazujejo Londončani. Po napovedih na omrežju Facebook so "organizatorji" pričakovali okoli 10.000 ljudi, a na trgu sredi Santiaga Sancheza ni podprlo niti približno toliko rojakov, zbralo se jih je le dobrih deset. So pa tisti, ki so prišli, jasno izrazili nezadovoljstvo nad situacijo Sancheza pri Arsenalu, kjer naj bi njegovi soigralci močno zaostajali za trudom, ki ga iz tedna v teden prikazuje junak reprezentance Čila. Sanchez je skupaj z vezistom Bayerna Arturom Vidalom brez dvoma največji čilski nogometni zvezdnik, bil je junak domače Cope Americe, ko je Čile z njegovo enajstmetrovko osvojil prvi naslov na račun Argentine, nedavno pa ga je prav Vidal v vrstah bavarskega velikana ponižal na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, ki jo je Bayern v Münchnu proti Arsenalu dobil s kar 5:1.

Alexis Sanchez je bil strelec edinega gola Arsenala na gostovanju v Münchnu, kjer je večji del tekme le širil roke ob pričakovanju podaj povsem nemočnih soigralcev. (Foto: AP)

"Vsi ti navijači niso pravi navijači, ker so napovedovali protest v mednarodnih medijih, delovalo je pomembno, jaz sem to vzel zares, toda ... Nato sem prišel sem še pod narkozo, vračam se namreč od zobozdravnika. A malo nas je, vseno pa smo pogumni in sestavljamo dobro ekipo," je bil jezen, a vseeno ponosen eden od navijačev, Ismael Aguirre. "Ni besed, ki bi opisale, kaj se dogaja z Alexisom," je bil besen Sergio Ramirez, še ena prisotna navijačica Margarita Bravo pa je dodala: "Jasno je, da si navijači želijo najboljše za Alexisa in čilski nogomet, zato moramo, jasno, podpreti plemenita dejanja." Glede Sanchezove prihodnosti v taboru Arsenala je vedno več zgodb, ki 28-letnega Čilenca povezujejo s povratkom v Španijo, morda v Sevillo, kjer izjemno uspešno svojo prvo sezono v Evropi preživlja njegov nekdanji reprezentančni trener Jorge Sampaoli. Sanchez sicer velja za velikega ljubitelja psov, v nameri, da bi ga prepričali, da ostane v klubu, so mu navijači Arsenala nedavno izobesili tudi transparent, na katerem je fotografija južnoameriškega zvezdnika z njegovima kosmatima ljubljenčkoma Atomom in Hunterjem. Eden od njunih čilskih "kolegov" se je prav tako udeležil sredinega miroljubnega srečanja v središču prestolnice, ki bo tako zaradi več razlogov odšlo v zgodovino.