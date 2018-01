Da nore navijaške ideje nimajo meja potrjuje tudi primer z Otoka. Tam je navijač Middlesbrougha pretkano zmaknil stekleničko z vodo tekmečevega vratarja in na tribuni vanjo opravil malo potrebo ter je vrgel nazaj za gol v uporabo. Informacije, če je vratar ekipe QPR stekleničko uporabil ni, je pa zanesljivo, da so po ogledu posnetka identificirali in prijeli navijača.