VIDEO: Navijači Basla prekinili tekmo v znak zahvale odhajajočemu predsedniku kluba

Na mitskem stadionu St. Jakob-Park so se razlegli žvižgi, ki pa jih je hitro zamenjal topel aplavz. Navijači Basla so namreč z vdorom na zelenico prekinili dvoboj s St. Gallnom, a le zato, da so se lahko na unikaten način zahvalili predsedniku Bernhardu Heuslerju. Na rezultatsko povsem nepomembni tekmi, ki jo je moštvo Andraža Šporarja (ni ga bilo v kadru) dobilo z visokih 4:1, so najbolj goreči privrženci serijskega švicarskega prvaka na zelenico pritekli v 73. minuti. S tribun se je slišalo tudi kar nekaj žvižgov "običajnih" navijačev, ki se s to potezo niso strinjali, a ko so spoznali, da imajo privrženci rdeče-modrih v rokah transparent, posvečen Heuslerju, so žvižge hitro zamenjale ovacije. Heusler se namreč po dolgem službovanju v vrstah FCB poslavlja, nekatere je poteza navijaške skupine ganila celo do solz. Privrženci Basla so se nato vrnili svoja mesta in uživali v novi zmagi, s katero so Baselčani prvenstvo sklenili s kar 17 točkami prednosti pred Young Boys.