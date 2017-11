VIDEO: Navijači kluba Ponte Preta izpad iz elitne brazilske lige 'nadgradili' še z divjanjem na tribunah

Omenjeni izid je pomenil, da bi se morala Ponte Preta preseliti v nižji rang tekmovanja, navijači pa so z razgrajanjem za nameček preprečili regularno izvedbo tekme, ki so jo sodniki prekinili in odpovedali v 82. minuti. Ponte Preta je na dvoboju z Vitorio na stadionu Moisesa Lucarellija sicer vodila z 2:0 po dveh hitrih golih v prvem polčasu, nato pa je bil v 20. minuti izključen branilec Rodrigo, potem ko je porinil prst v zadnjico napadalca Vitorie Santiaga Trelleza in zanetil vsesplošno prerivanje, njegova neumnost pa je Ponte Preto drago stala. Vitoria se je vrnila v igro in osem minut pred iztekom rednega dela drugega polčasa je bilo na semaforju že 2:2, Vitoria pa je uspela tudi povesti, kar je zanetilo incidente na tribunah in ob igrišču. Navijači so se s kamenjem in palicami v rokah spopadli s policisti in reditelji, medtem ko so se nogometaši poskrili v slačilnicah. Policisti so pri posredovanju uporabili tudi gumijaste naboje in kasneje, ker niso mogli zagotoviti varnosti za obiskovalce in obe ekipi, obračun odpovedali. Z odpovedjo tekme so navijači svojemu klubu še dodatno zagrenili zaključek sezone, naslednjo bo Ponte Preta očitno morala odigrati v drugoligaški druščini.