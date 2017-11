VIDEO: Nekdanjega nogometaša v Skopju pokosili streli

Martin Janušev, nekdanji makedonski nogometaš, je sinoči umrl v strelskem napadu v skopskem naselju Aerodrom, potem ko ga je napadalec pred lokalom Red kafe s štirimi ali petimi naboji iz bližine ustrelil v glavo in vrat, poročajo makedonski in srbski mediji. Prijatelji so Januševa takoj po incidentu prepeljali v mestno bolnišnico Sv. Naum Ohridski, a mu zdravniki niso mogli več pomagati, saj je bil že mrtev.

"Mladeniča so pripeljali v bolnišnico, a ni več kazal znakov življenja. Kljub temu so ga zdravniki 40 minut poskušali oživiti, a neuspešno. Potem so razglasili njegovo smrt," so sporočili z makedonskega ministrstva za zdravje.

Oboroženi napad na 28-letnega Januševa je potrdila tudi makedonska policija, ki napadalca, ta je takoj po dejanju pobegnil s kraja zločina, še išče. Prav tako za zdaj še ni znan motiv za krvoločen umor, še poroča srbski Telegraf.

Nazadnje je Janušev, nekdanji nogometaš, kot piše Blic, igral za skopsko Lokomotivo, pred tem tudi za nekatere makedonske drugoligaše, kruh si je služil tudi na Madžarskem.