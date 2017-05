Nekdanji srbski nogometni reprezentant in tudi nesojeni član Olimpije Danko Lazović si profesionalni kruh služi na Madžarskem. Na odločilni tekmi v boju za naslov prvaka med ekipama Honved in Videoton se je po domnevnem prekršku po tleh valjal, "kot da je smrtno ranjen" in postal pravi (negativni) hit na spletu.