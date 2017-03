VIDEO: Nesrečnemu Torresu dobre želje poslali Ramos, Drogba in drugi, fantastični Griezmann popravil Oblakovo napako

Tekmeca sta se razšla brez zmagovalca, povedli so gostitelji, ki so izkoristili slabo podajo Jana Oblaka, z izjemnim golom je izenačil Antoine Griezmann. Hudo jo je skupil Fernando Torres, ki je zaradi poškodbe glave končal v bolnišnici. Že v 13. minuti tekme so se vodstva veselili domači. Jan Oblak je žogo podajal proti Joseju Gimenezu, a se je do žoge prvi dokopal napadalec Deportiva Florin Andone. Romun je v samostojnem prodoru stekel proti vratom in lepo zadel spodnji kot.

Oblak je bil pri ocenjevanju spletne strani goal.com najslabše ocenjen pri Atleticu, dobil je le dve zvezdici od petih. Atleti so lovili zaostanek in ga ulovili v 76. minuti, ko je Griezmann s fantastičnim strelom poskrbel za izenačenje, kar je bil tudi končni izid tekme. To je bil deseti gol Francoza v španskem prvenstvu.

Po koncu tekme se je bolj kot o rezultatu in obeh golih govorilo o napadalcu Atletica Fernandu Torresu. Le-ta je po tem, ko ga je v skoku za žogo podrl Alejandro Bergantinos, nezavesten obležal na tleh. Soigralci so mu priskočili na pomoč, hitro se je odzvala zdravniška služba in z opornico na glavi so ga na nosilih odpeljali v bolnišnico, kjer je noč preživel na opazovanju in podrobnih pregledih. Iz kluba so sporočili, da je njegovo stanje stabilno in je pri zavesti, utrpel pa je poškodbo glave. Tekom noči so opravili pregled glave z magnetno resonanco in po zadnjih informacijah niso našli notranjih poškodb. S tvitom se je oglasil tudi Torres, ki je zapisal: "Hvala vsem za skrb in in vaša sporočila spodbude. Dobro sem in upam, da se vrnem čim prej." Španec je danes zapustil bolnišnico, saj niso našli poškodb glave ali vratu. Zdravniki so mu predpisali le 48 ur premora, preden se bo vrnil na trening.

"Zaskrbljeni smo bili in zelo nervozni po tem dogodku," je bil po tekmi kratek trener Diego Simeone, ki se je bal, da si Torres ni huje poškodoval vratu. Soigralec Griezmann pa je dejal: "Vseeno mi je za nogomet in rezultat, skrbi nas le za Torresovo zdravje. Upam, da se čimprej vrne."



Dobre želje so Torresu preko Twitterja namenili tudi Didier Drogba, pa Realova Alvaro Morata in Sergio Ramos, Lucas Hernandez, Saul Niguez, pa nogometna kluba Chelsea in Espanol in številni drugi.