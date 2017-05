VIDEO: Neuravnovešeni nogometaš za še neviden napad na sodnika prejel štiri leta prepovedi igranja

Nogometaš Marco Goncalves, ki je bil že pred tem večkrat kaznovan zaradi pretirane grobosti, je dobil še dva meseca kazni zaradi povzročitve telesnih poškodb in groženj ter tri mesece zaradi napada na nasprotnega igralca. Skrajno nešportna poteza Goncalvesa je preko video posnetka zaokrožila po internetu in sprožila val ogorčenja. Še posebej, ker gre za ekipo, ki je znana po brutalni igri, ki ne spoštuje nogometnih pravil.



Canelas iz predmestja Porta je letos večino dvobojev v četrti portugalski ligi dobil brez boja. Nasprotne ekipe se ga namreč tako bojijo, da se tekem sploh ne udeležijo in raje plačajo 750 evrov kazni.