VIDEO: 'Norišnica' v Egiptu po uvrstitvi na nogometno SP

Mohamed Salah je "narodni junak" v Egiptu. (Foto: AP)

Odločilni gol je nogometaš Liverpoola Mohamed Salah dosegel v peti minuti sodnikovega podaljška iz enajstmetrovke, s tem pa sprožil nepopisno veselje navijačev na stadionu v Alexandriji. Egipt bo po letih 1934 in 1990 tretjič nastopil na SP. Zaenkrat so si SP ob gostiteljici Rusiji zagotovile Nemčija, Anglija, Belgija, Španija, Poljska, Brazilija, Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija, Nigerija, Mehika, Kostarika in Egipt.

SP v Rusiji bo med 14. junijem in 15. julijem 2018.