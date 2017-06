VIDEO: Norost v Braziliji: sodnik je želel narediti red na igrišču kar s pištolo in lisicami

Camilo Eustaquio de Souza je meni nič tebi nič odkorakal po pištolo in lisice ... (Foto: You Tube)

Camilo Eustaquio de Souza, ki je sicer po poklicu policist, je dosodil enajstmetrovko v korist ekipe Passos side Oriente, kar je domačega nogometaša Marcosa Lopesa Vieiro povsem iztirilo in je želel fizično obračunati z delivcem nogometne pravice. Ta je strasti nameraval pomiriti na še "neviden način". Stekel je proti rezervni klopi, kjer je imel torbo in iz nje izvlekel pištolo in lisice. Pomočnik sodnika ga je komaj prepričal, naj ne ukrepa oziroma naj pospravi orožje. De Souzi se je na koncu le uspelo zadržati, a je lokalnim medijem zaupal, da je ravnal povsem prav in da ne računa na kazen zaradi prekoračitve pooblastil na igrišču. Medtem je prestrašeni nogometaš Marcos Lopes Vieira zbežal v slačilnico in se zaklenil. "Moje ravnanje je bilo upravičeno glede na razmere na igrišču. Nikakor nisem pretiraval z odzivom. Pretiraval je nogometaš, ki me je užalil in tudi želel fizično obračunati z mano. Svojo nalogo, vzpostaviti red in mir na igrišču, jemljem zelo resno in prav zato sem se odločil, da se prelevim v policista ter aretiram neukrotljivega nogometaša. Ne pričakujem dodatne kazni," je prepričan sodnik, ki ga, kot poročajo brazilski mediji, čaka najmanj dveletna prepoved opravljanja sodniške funkcije "zaradi hude prekoračitve pooblastil" ...