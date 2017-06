VIDEO: Nova zabil in se nato s solzami v očeh poslovil: Upam, da se bodo tudi ostali tako poslovili od reprezentance

Slovenija se je v Stožicah dolgo čas mučila z Malto, na koncu pa povsem zasluženo slavila z 2:0. Igralec tekme je bil zagotovo Josip Iličić, ki je najprej v sodnikovem dodatku prvega polčasa z mojstrovino načel mrežo Maltežanov, nato pa šest minut pred iztekom rednega dela še s krasno asistenco zaposlil Milivoja Novakovića, ki je v svojem zadnjem nastopu v dresu slovenske reprezentance postavil končnih 2:0. Po vstopu v igro in po koncu tekme, se je vse vrtelo okoli 38-letnega Ljubljančana, ki je pred dnevi v Mariboru proslavil tudi naslov državnega prvaka z vijoličastimi. Po zadnjem sodniškem žvižgu so soigralci Novakoviću pripravili špalir in ga z bučnim aplavzom s tribun, pospremili v igralski pokoj. Z 32. zadetki drugi najboljši strelec slovenske izbrane vrste vseh časov, po tekmi ni uspel skriti čustev, ko sta se mu na igrišču pridružila sin Nikolas in žena Martina.

"Lepo slovo, pomembna zmaga Slovenije, ekipa je spet tam na razpredelnici, kjer si želi biti. To je bilo eno lepo slovo, hvala vsem navijačem, ki so bili na tekmi in me podpirali. Zahvala tudi soigralcem in nogometni zvezi za te lepe trenutke. V čast mi je in še to, da sem se kot prvi normalno poslovil od reprezentance. Upam, da se bodo tudi v bodoče igralci, ki si to zaslužijo, poslovili na takšen način, kot sem se jaz," je najprej pred mediji dejal Novaković po 80. in hkrati zadnjem nastopu v dresu s slovenskim državnim grbom. Seveda pa je bil neizmerno vesel, da je na svoji zadnji uradni tekmi tudi uspel zabiti gol in uspel pomagati reprezentanci do pomembnih treh točk v boju za prihajajoči mundial. "To je najbolj čustven gol moje kariere. Je pa res, da je to tudi plod trdega dela. Proti Malti se je k sreči vse poklopilo, kot sem si lahko le želel. Mogoče sem jezen, ker nisem igral od prve minute, ampak tako pač je v nogometu. Lepo je zadeti, sem pa videl, da so tudi soigralci igrali s tem namenom. Veliko žog je šlo name, kljub vsemu pa smo videli, da imam še vedno ta golgetrski instinkt. Imel sem tri lepe priložnosti za gol in res sem ponosen. Toda v tem trenutku nisem pomemben jaz, moja zgodba je končana. Pomembne so tri točke in reprezentanci želim vso srečo v nadaljevanju kvalifikacij," je nesebično zaključil Ljubljančan.

To je bilo zelo poseben trenutk za mlado družino Novaković. (Foto: Aljoša Kravanja)

Zadovoljstva po tekmi pa ni skrival niti selektor Srečko Katanec, ki je v kvalifikacijah za Rusijo 2018, Slovenijo popeljal do tretje zmage in enajstih točk na šestih tekmah. "Tekmo sem videl tako kot vi vsi; bili smo boljši, veliko boljši. Fantje so vzeli tekmo zelo resno. Dosegli smo dva gola, zato čestitke. To obdobje ni enostavno, dogaja se marsikaj. Res smo igrali z ekipo, ki je na papirju outsider, a prav takšne tekme so lahko nevarne. Lepo število igralcev je manjkalo, fantje pa so odigrali tekmo na najboljši možen način. Rezultat bi lahko bil višji, a je vse OK. Danes bi se lahko precej 'matrali', a smo dali gol v najboljšem možnem trenutku. Realizacija pa bi morala biti boljša, na močnejših tekmah konec koncev to plačaš," vseeno ni vse pozitivno videl selektor Katanec. Zmage pa je bil vesel tudi Jasmin Kurtić, ki pa je bil izjemno ponosen tudi na strelca drugega gola Novakovića. Po mnenju vezista, si je napadalec zaslužil takšno slovo. "Tudi v drugem polčasu smo igrali dobro, tekmo privedli do lepega konca, posebej, ker je zadel še Milivoje Novaković, ki se je tako na najboljši možni način poslovil od nogometa. Milivoje je veliko ime slovenskega nogometa, za nas je bil velik človek tako na igrišču kot zunaj njega. Želim mu vso srečo na nadaljnji poti, njemu in njegovi družini," je po tekmi z Malto dejal vezist italijanske Atalante. Slovenijo do konca kvalifikacij za SP 2018 čakajo še štiri zahtevne tekme. Doma jih čakata še obračuna z Litvo in Škotsko, v gosteh pa s Slovaško in Anglijo. Obe omenjeni reprezentanci sta trenutno tudi pred Slovenijo na lestvici skupine F. Anglija je zbrala 14 točk, Slovaška 12, Slovenija pa 11, Škoti na četrte mestu pa jih imajo 8. Litva in Malta sta bolj ali manj že odpisani od boja za prihajajoči mundial.