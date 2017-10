VIDEO: Odpuščeni Ancelotti obiskal Jeruzalem in napovedal, da bo do konca sezone počival

Med obiskom svete dežele Carlo Ancelotti tudi ni želel pogrevati dogodkov iz Münchna, kjer je po dobri sezoni in treh osvojenih pokalih (enem državnem in dvema superpokalnima naslovoma) dobil izpisnico. Epizodo pri Bayernu so zaznamovala trenja z igralskim kadrom, o katerih zdaj pišejo nemški mediji, medtem ko je Ancelotti v Jeruzalemu, kjer se je udeležil dobrodelnega dogodka, za Sky Italia napovedal, da "v naslednjih desetih mesecih" ne bo treniral "nobene ekipe", v mislih pa da ima zaenkrat zgolj "počitek".

Ancelotti (desno) in njegov zdaj že dvakrat bivši varovanec James Rodriguez. (Foto: AP)

Ancelottijeva zadnja tekma za krmilom nemških prvakov je bila tista v Ligi prvakov s Paris Saint-Germainom (0:3), hitro pa se je Italijan pojavil na radarju številnih evropskih klubov. Najglasneje so nekdanjega stratega Parme, Juventusa, Milana, Chelseaja, PSG in Real Madrida povezovali z nekdanjim klubom Milanom, kjer je trener Vincenzo Montella kljub silnim vložkom v igralski kader v hudih škripcih. Podobna situacija je v Liverpoolu pri Evertonu, kjer je na robu slovesa Ronald Koeman.

Ancelottija so precej direktno povprašali tudi o "izdaji", ki naj bi je bil pri Bayernu deležen s strani svojih varovancev. "Bolje je, da ne govorimo o tem," se je glasil Italijanov diplomatski odgovor na govorice, ki omenjajo, da so nekateri nezadovoljni člani Bayerna celo trenirali na lastno pest, igralci, kot so Manuel Neuer, Jerome Boateng in Thomas Müller pa da so izvršnega direktorja Karla-Heinza Rummeniggeja večkrat opozorili, preden je v Parizu dokončno "počilo".