VIDEO: Petar Stojanović s soigralcem nasmejal Hrvaško v 'šepetajočem izzivu' Dinama

Stojanović (levo) je za las izgubil dvoboj z 19-letnim soigralcem Soso. (Foto: AP)

Sliši se preprosto, a težava je ravno v tem, da se ne sliši nič. To je s slušalkami na ušesih spoznal tudi ljubljanski nogometaš Petar Stojanović, ki je bil pred bližajočimi božično-novoletnimi prazniki spet tarča zagrebških delodajalcev. Ti so mu s soigralcem Borno Soso tokrat naložili nalogo, da si zgolj s pomočjo branja z ustnic izmenjata nekaj besed. Sosa je pravilno uganil denimo gesla štoparica, Bryan Adams in vaza, mlada nogometaša pa sta se s kolegi močno zabavala tudi takrat, ko je moral Stojanović uganiti oziroma prepoznati besede Sose. Z nekaj truda mu je uspelo prepoznati jagnjetino, Severino, Zinedina Zidana, Maksimir, lučke in posteljo, Sosa pa je dvoboj dobil s 7:6.

Dinamovci so jo nekdanjemu članu Arne Tabor, Slovana, Interblocka in Maribora zagodli že lani, ko so njegov sloviti audi z žametno prevleko "zavili" v ogromno darilo. Tokratni prazniki so za modri tabor veliko prijetnejši, saj Dinamo zanesljivo vodi v 1. HNL s kar 12 točkami naskoka pred največjim rivalom Hajdukom, medtem ko je državna prvakinja Rijeka s slovenskim trenerjem Matjažem Kekom najbrž že pred novim letom ostala brez realističnih možnosti v boju za nov naslov, saj ima kar 15 točk manj od Zagrebčanov.