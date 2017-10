VIDEO: Huda nesreča na stadionu v Amiensu, ko je pod težo navijačev popustila ograja

Ograja, ki je ločevala navijače Lilla od igrišča, je popustila, ko so slavili zadetek proti Amiensu, regijskem tekmecu v domačem prvenstvu, ki je ravno napredoval v elitno druščino francoskega prvenstva. Incident se je zgodil v 16. minuti, ko je gol dosegel Fode Ballo-Toure, nato pa stekel do tribune z gostujočimi navijači, da bi proslavil gol, navijaško rajanje pa je povzročilo, da je pod težo popustila ograja. Številni so padli približno meter in pol v globino, pri čemer so jih poteptali drugi, ki so padli nanje. Utrpeli so poškodbe glave, prsnega koša in trebušne votline, je sporočilo zdravniško osebje.

Sodnik Thomas Leonard je tekmo prekinil v 16. minuti, ko so na igrišče prihiteli delavci Rdečega križa in zdravniškega osebja, da bi pomagali poškodovanim. Tekmo so pozneje odpovedali. "Vse se je pripetilo iznenada. Niti tega ne vem, kdo je zadel. Kar naenkrat je vse skušaj padlo name. Ničesar nisem mogel slišati ali videti, vse, kar se spomnim, je, da me je odpeljalo zdravniško osebje," je dejal Georges Penel, 21-letni navijač Lilla, ki je utrpel poškodbe noge in hrbta. Mestne oblasti so sporočile, da je bilo poškodovanih 29 oseb, od tega pet huje. Trije poškodovani so še mladoletni, vsi trije najstniki.

Pod težo navijačev se je zrušila ograja na stadionu v Amiensu. (Foto: AP)

Stadion v Amiensu so zgradili leta 1999 in je najmanjše domovanje med vsemi 20 francoskimi prvoligaši, kapaciteto ima le za 12.000 gledalcev. Na njen potekajo obnovitvena dela, ki bodo trajal skozi celotno sezono 2017/18, lotili so se jih, potem ko se je Amiens prebil v prvo ligo. Državni tožilec Alexandre de Bosschere je dejal, da so oblasti že odprle preiskavo, katere cilj je ugotoviti, zakaj je ograja popustila: "Ta čas smo zaprli dostop na stadion, v naslednjih dneh pa bo potekala podrobna preiskava."

Predsednik Amiensa Bernard Joannin je že zavrnil očitke, da ograja, ki so jo namestili, ni bila ustrezna. "Policija nas je obvestila, da je okoli 200 navijačev, ki so zelo razvneti, na sekciji za gostujoče navijače Lilla. Potisnili so proti igrišču, kaotično, več kot 500 je pritisnilo ob ograjo, ki je bila sicer v perfektnem stanju," je dejal Joannin. Več podrobnosti bo pokazala policijska preiskava.