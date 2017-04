VIDEO: Prekmurski derbi pred 3000 navijači: Nafta po preobratu premagala Muro

Nogometni praznik v Lendavi. V derbiju 18. kroga 3. SNL sta se pomerila Nafta in Mura. Gostje so vodili z 2:0, a je v nadaljevanju sledil rezultatski zasuk, saj so Lendavčani na koncu slavili s 5:2 in se utrdili na prvem mestu tabele. Mura je še naprej prva zasledovalka. Prekmurski derbi se je odvil pred skoraj 3000 gledalci.