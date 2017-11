VIDEO: Predsednik bo moral držati obljubo: Peru si je z zmago priigral SP v Rusiji, državljanom pa dela prost dan

Perujski navijači so v dnevih pred tekmo s pomočjo vračev izvajali tudi posebne "uroke" nad nogometaši z Nove Zelandije in reč je očitno delovala. Med proslavljanjem gola Farfana se je pri lokalnem seizmološkem oddelku prižgal celo potresni alarm. "Lahko potrdimo, da v Limi nismo zaznali aktivnosti tresenja tal. Zdi se, da je navdušenje Perujcev aktiviralo aplikacijo," so na Twitterju objavili seizmologi.

"Če bo šel Peru na svetovno prvenstvo, potem dan po tekmi oznanjam praznik. A samo, če bo šel na prvenstvo!" so bile besede perujskega predsednika Pedra Pabla Kuczynskega pred odločilno tekmo dodatnih kvalifikacij med Perujem in Novo Zelandijo. Predsednik bo zdaj moral izpolniti obljubo, saj so nogometaši Peruja postali zadnji, ki so si prek dodatnih kvalifikacij priigrali nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Rusiji. Peru je pred domačimi navijači na državnem stadionu v Limi na povratni tekmi proti Novi Zelandiji zmagal z 2:0, prva se je končala brez zadetkov, in bo prvič po letu 1982 nastopil na mundialu. Gola sta dosegla Jefferson Farfan v 27. in Christian Ramos v 65. minuti ter popeljala Inke na skupno peto svetovno prvenstvo, vendar prvo po 35 letih. Farfan se je med proslavljanjem zadetka odel v dres reprezentančnega kolega, kapetana reprezentance Paola Guerrera, ki ga je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) tik pred dodatnimi kvalifikacijami zaradi "abnormalnega izvida" dopinškega testa suspendirala za 30 dni.

Slavje v Limi se je z zelenice hitro preselilo po državi. (Foto: AP)

Nova Zelandija, 122. reprezentanca na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, se je po letih 1982 in 2010 borila za svoj tretji nastop na SP, a ostala praznih rok. Žreb osmih skupin predtekmovanja za 32 ekip na SP bo 1. decembra.