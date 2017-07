VIDEO: Prijateljsko tekmo Ajaxa in Werderja prekinili trenutki groze, nogometaš se je zgrudil, a bo okreval

Werder Bremen je na prijateljski tekmi z Ajaxom vodil z 2:1, toda rezultat dvoboja, ki ga niso odigrali do konca, je ostal povsem v senci dogodka iz drugega polčasa. Okoli devetnajst minut pred iztekom rednega dela tekme je namreč nogometaš amsterdamskega kluba Abdelhak Nouri obležal na zelenici in hitro je postalo jasno, da je stanje 20-letnika resno. Na zelenico so hitro pritekli reševalci, na prizorišče je priletel celo helikopter, medtem ko so stadion izpraznili, Nourija pa so po zraku prepeljali v bolnišnico, kjer je bil nekaj časa v umetni komi.

Trenutke groze je hitro zamenjalo olajšanje, Ajax je sporočil, da je Nourijevo stanje stabilno, pri njem naj bi zaznali srčno aritmijo. Nogometaš, ki se je v minuli sezoni, za Ajax se je končala brez državnega naslova in s porazom v finalu Lige Evropa, prebil v prvo ekipo, je na zelenici potreboval umetno dihanje, so kasneje poročali mediji. Nouri je v minuli sezoni odigral 15 tekem za prvo moštvo, tri v Ligi Evropa, že na prvi tekmi za člane pa je na pokalnem dvoboju z Willemom II prispeval gol ob zmagi s 5:0.

"Lahko bi se razpletlo zelo slabo. V nekem trenutku vse skupaj spremljate in tako dolgo traja ... Uf, na misel ti pade tudi najhujši scenarij, nog sploh ni premikal," je bil šokiran direktor Ajaxa, dolgoletni vratar Edwin van der Sar. "Družina in prijatelji ga bodo obiskali v nedeljo, klub pa mu bo na vsak način pomagal," je sklenil Van der Sar.