VIDEO: PSG na čelu z Neymarjem 'čara', Bordeaux jo je odnesel s pol ducata v mreži

Paris-Saint Germain navdušuje s poletno igro in kombinatoriko. Bordeaux je bil le preslab tekmec in v njihovi mreži je končalo šest žog, PSG pa je dobil dva gola. Kot kaže se je v slačilnico vrnil mir po sporu Cavanija in Neymarja, oba sta si lepo čestitala za dosežene gole sinoči. Edinson Cavani je dal enega, Neymar mu je podal, ob tem je Brazilec dosegel dva gola, še po so dodali Kylian Mbappe, Julian Draxler in Thomas Meunier.

Neymar se je izkazal s prostim strelom in je natačno poslal žogo v mrežo v stilu največjih svetovnih nogometnih zvezdnikov Lea Messija in Cristiana Ronalda. Drugi gol je dosegel iz enajstmetrovke, tudi v svojem stilu.

Parižani vodijo v prvenstvu po osmih tekmah z 22 točkami, so še brez poraza, zbrali so sedem zmag in remi, razliko v golih pa imajo kar 27:5. Drugi na lestvici je Monaco s tremi točakmi manj. In kaj je po tekmi dejal trener Parižanov Unai Emery? Ni bil 100 odsotno srečen: "Zadovoljen sem z rezultatom, s tekmo in igralci, vendar smo doma dobili dva gola.. To mi ni bilo všeč."