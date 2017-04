VIDEO: PSG s petimi goli 'prerešetal' polfinalista Lige prvakov

Prvi finalist francoskega pokala je bil Angers, ki je z 2:0 odpravil Guingamp. V finale se je gladko prebil tudi PSG, pa čeprav je imel na papirju težkega tekmeca. Monaco je polfinalist letošnje Lige prvakov, medtem ko je pariški klub že izpadel iz tega elitnega tekmovanja.

PSG je na domačem igrišču tekmecu zabil kar pet golov, vendar je Monaco "žrtvoval" pokalno tekmovanje, saj je trener Leonardo Jardin na igrišče poslal rezervno postavo. Monaco želi do lovorike v francoskem prvenstvu, kjer je s tekmo manj od PSG skupaj na prvem mestu lestvice z 80 točkami in se boriti za naslov prvaka. Podobno razmišljajo tudi o Ligi prvakov, kjer se bodo v polfinalu pomerili z Juventusom in še niso rekli zadnje besede. Po prvem polčasu je bilo 2:0, v drugem pa so Parižani dodališe tri gole, zadnjega je dosegel Marquinhos v 90. minuti. Finale bo na pariškem stadionu Stade de France.



Izid:

PSG - Monaco 5:0 (2:0)

Draxler 26., Cavani 31., Mbae 50.(ag)., Matuidi 52., Marquinhos 90.;