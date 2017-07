VIDEO: Rashford zablestel z dvema goloma proti Los Angelesu, Mourinho zadovoljen s 'treningom'

Manchester United je pred slabimi 26 tisoč gledalci začel ameriško turnejo, prvi tekmec je bilo moštvo Los Angeles Galaxy, kjer je uspešno igral tudi nekdanji član rdečih vragov David Beckham, ki je bil tokrat tudi na tribunah stadiona. United je zelo prepričljivo odigral in dobil tekmo z izidom 5:2. Dva gola je dosegel Marcus Rashford, prvega že v drugi minuti, v nadaljevanju pa je imel priložnost za "hat-trick", a je ni izkoristil.

Gola ni dosegel novinec v konici napada Romelu Lukaku, čeprav je imel lepo priložnost. Vseeno je bil trener Jose Mourinho zadovoljen z Belgijcem in igro moštva: "Pokazal je, da je moštveni igralec, ni dosegel gola, vendar je igral bolje od tistih, ki so jih dosegli. Galaxy je bil dober test. Najpomembnejša zame je bila tekmovalnost igralcev in kako so se znašli v sistemu, s kakršnim smo lani igrali le dvakrat v sezoni. Rezultat tako za nas kot za njih ni pomemben, bil je dober trening in zahvaljujem se jim za dobro tekmo."

O Rashfordu pa je Portugalec dejal: "To je njegov naravni razvoj, število minut na igrišču in izkušnje so tiste, zaradi kateri napreduje. Njegova hitrost je njegova največja kvaliteta in vem, da bo letos dosegel več golov kot lani."

Mourinho je priložnost dal večini igralcev, saj je povsem zamenjal postavo v drugem polčasu. Gole so za rdeče vrage dosegli še Henrik Mkhitarjan, Anthony Martial in Marouane Fellaini. Za gostitelje je oba gola v zaključku tekme dosegel Giovani dos Santos, nekdanji nogometaš Barcelone in Tottenhama.

Izid:

Manchester United – LA Galaxy 5:2

Rashford 2., 20., Fellaini 26., Mkhitarjan 67., Martial 72.; Dos Santos 79, 88; Manchester United:

prvi polčas: De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Blind, Carrick, Herrera, Fellaini, Lingard, Mata, Rashford.

drugi polčas: J. Pereira, Tuanzebe, Lindelof, Bailly, Darmian, Fosu-Mensah (Mitchell 85), Pogba, A. Pereira, Mkhitarjan, Martial, Lukaku.