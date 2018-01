VIDEO: Remi na vročem lizbonskem derbiju, Coentraa zaradi simuliranja že pošiljajo na avdicijo v Hollywood

Benfica je ušla porazu na lizbonskem derbiju s Sportingom in navijači so lahko vsaj za hip pozabili na hude obtožbe, ki na račun najtrofejnejšega kluba v državi dežujejo v zadnjem času. Nekdanji klub Zlatka Zahovića in Jana Oblaka namreč pretresa hud škandal, vpleten naj bi bil v podkupovanje sodnikov v sezoni 2015/16, ko je Oblak že drugo leto igral v Madridu. Orli vpletenost v kakršne koli nečednosti v uspešnem boju za državni naslov, ki je bil njihov 35. v zgodovini, seveda zanikajo.

Kakorkoli že: Benfica je v dramatičnem obračunu v sredo v zadnjih minutah uspela rešiti remi, za katerega je z enajstih metrov poskrbel Jonas. Sporting je vodil od 19. minute, ko je natančno meril Gelson Martins, a na koncu so varovanci dolgoletnega trenerja Benfice Jorgeja Jesusa ostali brez polnega plena, s katerim bi se na vrhu lestvice izenačili s Portom. Še en stari znanec stadiona Da Luz, nekdanji član Benfice in Real Madrida Fabio Coentrao, se je med obračunom precej osmešil s simuliranjem: ko so proti njemu ob robu igrišča leteli in ga zadeli kosi papirja, bi skorajda ostal "brez noge", zato ga kritiki v smehu že pošiljajo na avdicijo v Hollywood ...

Simuliranje Coentraa na derbiju v Lizboni:

Fabio Coentrao wrócił wczoraj na stadion Benifki jako piłkarz Sportingu i nieźle się wygłupił. Podobno przy tym rzucie zgniecionym papierem było słychać strzały.pic.twitter.com/VPZddjUSNz — Darek Dobek (@darekdobek) January 4, 2018

Porto je prav tako dramatično z igralcem manj slavil pri Feirenseju (2:1), zmagoviti gol je bil delo Felipeja v 76. minuti. Omenjeni nogometaš je v zaključku obračuna tudi dobil izključujoči karton, a je Porto zdržal za zmago, po kateri z 42 točkami zmaji zasedajo vrh Primeire. Sledijo Sporting (40), Benfica (37) in Braga (34).