VIDEO: Reprezentanti o napovedanem odhodu Katanca: 'Selektorjevo odločitev je potrebno spoštovati'

Srečko Katanec in njegov pomočnik Tomaž Kavčič (desno). Bo prav Kavčič naslednji selektor slovenske reprezentance? (Foto: Damjan Žibert)

Slovenci so s porazom skoraj ostali brez možnosti za osvojitev prvih dveh mest v skupini F, ki vodita na SP oziroma v dodatne kvalifikacije.

V skupini F imajo Angleži pred zadnjim krogom tako 23 točk, Škot 17, Slovaki 15 in Slovenci 14.

V zadnjem krogu bodo namreč Slovaki, ki imajo po porazu na Škotskem še vedno točko prednosti pred Slovenijo, gostili odpisano Malto. Angleži pa so se z zmago že prebili na mundial, ki bo v Rusiji. "V moji trenerski karieri ta tekma proti Angliji sodi med pet najboljših, kar sem jih vodil. Za slovenski nogomet pa pomeni, da ni na SP. Prišlo je in še prihaja do menjave generacij, kar se tega tiče, ima slovenska reprezentanca lepo prihodnost. Vključili smo deset novih igralcev, morajo pa se pravilno razvijati naprej tudi v klubih. Bo pa tekma s Škotsko moja zadnja na klopi reprezentance," pravi selektor Slovenije Srečko Katanec.