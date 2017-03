VIDEO: 'Bombi' Ronalda za 69. in 70. gol v dresu Portugalske: 'Vem, koliko sem jih zabil, toda ...'

S kapetanskim trakom na roki je Ronaldo spet vzorno vodil portugalsko četo v boju za kvalifikacijske točke proti Madžarom. (Foto: AP)

Cristiano Ronaldo je na najboljši možen način napovedal čustveno prijateljsko tekmo s Švedsko na domači Madeiri, kjer bo kot profesionalec na uradni tekmi zaigral celo prvič v karieri. Portugalci so na pomembni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji v soboto zvečer opravili z Madžarsko (3:0), ki je evropskim prvakom sprva povzročala veliko težav, a jo je nato v prvem polčasu na Stadionu luči v Lizboni "odklenil" Andre Silva, po podaji Portovega zvezdnika pa je naše vzhodne sosede pokončala prva portugalska violina. Ronaldo je po odloženi žogi Silve s peto natančno meril z levico ob bližnjo vratnico z roba kazenskega prostora, najboljše pa je prihranil za konec, ko je s prostega strela precej s strani spet zadel tik ob aluminiju za končnih 3:0 in svoj 70. gol za reprezentanco. V tem pogledu zaostaja le še za najboljšimi v zgodovini stare celine, to sta ravno Madžara, velikana Real Madrida in Barcelone Ferenc Puskas (84) ter Sandor Kocsis (75), več golov za reprezentanco pa je od Ronalda zdaj zabil le še Nemec Miroslav Klose (71).

"Najpomembneje je bilo, da smo zmagali in ostali v boju za odhod na mundial. S prvim golom se je spremenilo vse," je bil po zmagi, s katero so Portugalci v skupini B ohranili tri točke zaostanka za brezhibnimi Švicarji, zadovoljen Ronaldo. "Vem, koliko golov sem zabil, toda moji goli niso najpomembnejši. Začeli smo malce sramežljivo, a smo se odzvali na njihovo postavitev. Od prvega gola naprej pa smo igrali bolj zanesljivo in sproščeno. Ekipa je v dobrem stanju, imamo mlade igralce," je za RTP dodal Ronaldo, ki ga zdaj čaka pot na domači otok. Tam bodo pripravili tudi slovesnost ob uradnem preimenovanju letališča v čast kapetanu reprezentance, ki je lani osvojila naslov evropske prvakinje. "Ko bo prišel ta dan, bom govoril o tem, a lepo bo," je pred preizkušnjo s Švedi, Portugalce nato junija čaka naslednja kvalifikacijska tekma z Latvijo, pristavil Ronaldo.