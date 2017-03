VIDEO: Ronaldo znova ni bil zadovoljen z menjavo: 'Zakaj jaz? Pojdi nekam …'

Ronaldo je v Bilbau podal pri obeh zadetkih Reala, ob menjavi pa ni bil najbolj zadovoljen. (Foto: AP)

Te besede naj bi Cristiano Ronaldo izrekel po navedbah španske televizije Gol TV. Kot dodajajo španski mediji, fraza ni bila namenjena neposredno trenerju Reala Zinedinu Zidanu. S tem sta si ob menjavi tudi športno podala roki, jeza pa je iz ust Portugalca prišla po stisku rok in odhodu na klop za rezervne nogometaše. Sicer pa to ni prvič v tej sezoni, da Ronaldo ni bil zadovoljen z menjavo. Zgodilo se je že septembra na gostovanju pri Las Palmasu, ko je bil zamenjan v 72. minuti tekme, prav tako ob vodstvu Reala z 2:1. Madridčani sicer po prigarani zmagi (2:1) v Bilbau ostajajo na prvem mestu španske La lige, kjer imajo pet točk prednosti pred večnim tekmecem Barcelono.

Po zmagi se je na novinarski konferenci zaradi menjave Ronalda moral zagovarjati tudi trener Zinedine Zidane, ki je priznal, da si Ronaldo na vsaki tekmi želi odigrani 90 minut, a da se pač to vedno ne bo zgodilo. "Proti koncu tekme smo želeli vzpostaviti malce več ravnotežja s sistemom 4-4-2. Cristiano? Včasih lahko gre z zelenice pred koncem in to je to. Zadovoljen je bil s svojo predstavo," je bil kratek francoski trener na klopi Reala. Ta je sicer že po dobri uri igre z igre potegnil tudi nepogrešljivega vezista Luko Modrića.