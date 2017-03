VIDEO: Ronaldov kipec tarča posmeha na svetovnem spletu: 'To sodi v rubriko saj ni res, pa je'

Kip Cristiana Ronalda na letališču na Madeiri je tarča posmeha ... (Foto: AP)



Mednarodno letališče na Madeiri dobiva novo podobo: napis s podobo Cristiana Ronalda že krasi poslopje na obrobju mesta Agua de Pena na skrajnem vzhodu otoka, v sredo pa so pripravili posebno slovesnost ob uradnem preimenovanju letališča po kapetanu državne reprezentance in zvezdniku madridskega Reala. Letališče na Madeiri sicer slovi kot eno najbolj vetrovnih na svetu, zdaj pa bo sloves še podkrepilo novo ime, ki je dvignilo veliko prahu. Na Madeiri so otoške regionalne oblasti preimenovanje napovedale po podvigu na lanskem Euru 2016, od tedaj naprej pa je divjala precej žolčna razprava, številni politiki in prebivalci otokov so menili, da bi Ronaldovo ime bolj sodilo na kakšen športni objekt. Portugalska vlada je iz Lizbone celo sporočila, da brez njihovega privoljenja do spremembe imena niti ne more priti, a je očitno le prižgala zeleno luč. "Morda je Ronaldu kar malce žal, da je vlada dovolila preimenovanje. Sedaj, ko je videl kakšen kipec so mu naredili," je eden od tvitov na svetovnem spletu, ki namiguje, da "izdelek nikakor ne predstavlja portugalskega nogometnega zvezdnika".





Številni so povsem "popljuvali" bronasti kipec ... (Foto: AP)

Še več, Ronaldo je vse od svečanega odkritja tarča posmeha. Pravzaprav so stekle šale na račun umetnika, ki je izdelal kipec, ki "nikakor ne spominja na Cristiana Ronalda". "Nogometaš Reala je pomagal odkriti "umetnino" in vsi prisotni so ostali v šoku," piše portugalska Abola in dodaja, da se jim Ronaldo kar malce smili. "Bronasti kipec spominja na izdelek osnovnošolca, ki so mu dali glino, da se igra ..." Nekateri mediji, katalonski El Mundo Deportivo je bil skoraj najbolj neprizanesljiv, so pisali celo o tem, da je bil tudi sam Ronaldo neprijetno presenečen ob pogledu na kipec. "Če bi bile okoliščine drugačne, bi se Ronaldo brez dvoma spraševal, kje za vraga stoji skrita kamera." Če so bili mediji s Pirenejskega otoka še nekako prizanesljivi pa je svetovni splet Ronaldov kipec vzel na zob. "Gre za najslabši, povsem zgrešeni in tudi nadvse bizarni izdelek, ki je bil kdaj koli ustvarjen ...." Otoški tabloidi, izpostavljamo misel The Suna, so tudi imeli svoje mnenje. "To bolj sodi v rubriko saj ni res, pa je, kot kaj drugega."