VIDEO: Rooney drugi debi v dresu Evertona začinil s spektakularnim golom

Wayne Rooney se je pred dnevi odločil, da bo 13-ih letih zapusti Manchester in se je iz Uniteda preselil v Everton, kjer se je njegov meteorski vzpon tudi začel. Z rdečimi vragi je 31-letni Anglež osvojil vse, kar se osvojiti da, a je bil v zadnji sezoni pri Joseju Mourinhu na stranskem tiru in zato se je odločil, da naredi nov korak v svoji karieri in se vrne v matični Everton, za katerega je debitiral že pri 16-ih letih. Takoj po prestopu je dejal, da je Eveton edini klub, za katerega je bil pripravljen zaigrati, saj so se mu s tem znova izpolnile otroške sanje. In za prvenec v modrem dresu, najboljši strelec Manchester Uniteda vseh časov ni potreboval veliko časa. Zadel je namreč že po 34-ih minutah na prvi tekmi, proti kenijski ekipi Gor Mahia. In seveda zadetek je bil nekaj posebnega, saj je žogo za hrbet nasprotnega vratarja poslal z velike razdalje. Seveda pa bodo navijači Evertona takšne zadetke pričakovali tudi na tekmah, na katerih "bo šlo za res" in ne zgolj na prijateljskih tekmah.

Izid:

Gor Mahia - Everton 1:2 (1:1)

Tuyisenge 38., Rooney 34., Dowell 82.