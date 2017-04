VIDEO:Sanjski začetek za Schweinsteigerja v Chicagu: za gol je potreboval 17 minut

Bastian Schweinsteiger se je poslovil od Manchester Uniteda, kjer ni dobil prave priložnosti in se preselil v ZDA v moštvo Chicago Fire. Nemški nogometaš je bil na Old Traffordu leto in pol, a je v tem času vpisal le 18 nastopov in jasno je bilo, da se pri rdečih vragih pod vodstvom Joseja Mourinha ne bo naigral.



Nekdanji nemški reprezentant se je odločil za prestop v ameriško ligo MLS in je že na uvodnem nastopu v dresu Chicaga navdušil navijače, saj je v 17. minuti po strelu z glavo povedel moštvo v vodstvo, a je Montreal hitro izenačil. Schweinstiger je v nadaljevanju imel lepo priložnost za svoj drugi gol, a je zadel vratnico.



Sodnik je na tekmi pokazal dva rdeča kartona, po enega na vsaki strani, Chicago je ostal z deseterico v 71. minuti, v 80. pa je moral z igrišča tudi igralec Montreala. Mreži sta nato mirovali vse do zaključka tekme, ko je kazalo, da so kanadski gostje z golom v 90. minuti prišli do zmage. A tekme še ni bilo konec inv 93. minuti je Luis Solignac dosegel gol za remi.