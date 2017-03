VIDEO: Schweinsteiger 'obnorel' navijače v Chicagu

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Bastian Schweinsteiger v Unitedu pod vodstvom Joseja Mourinha ni dobil veliko priložnosti za igro, 32-letni nogometaš pa po poročanju Chicago Tribune čaka le še na delovno vizo.



"Skozi vso svojo kariero sem iskal priložnosti, kjer bi lahko pozitivno vplival na ekipo in naredil nekaj velikega. Moja selitev v Chicago tako ni nič drugega kot to. Prepričan sem v uspeh novega kluba in ekipi želim pomagati," je ob prihodu v ZDA dejal Schweinsteiger, ki je pred selitvijo v ManU leta 2015 vso kariero igral za Bayern.