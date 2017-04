VIDEO: Schweinsteiger še naprej 'vroč' v dresu Chicago Fire, Nemec na poti do gola preigral tudi Delameo Mlinarja

Bastian Schweinsteiger se v Chicagu zaenkrat počuti odlično. (Foto: Twitter)

Bastian Schweinsteiger pri Manchester Unitedu ni imel vidne vloge. zato se je prejšnji mesec odloči, da zapusti Otok in si je nov izziv poiskal v Združenih državah Amerike. Odšel je k moštvu, ki nastopa v ligi MLS Chicago Fire in že na prvi tekmi dosegel zadetek. Med strelce pa se je vpisal tudi v šestem krogu, ko je njegova ekipa gostila moštvo New England Patriots. Nekdanji nemški reprezentant in svetovni prvak iz leta 2014, pa je v 45. minuti popeljal svojo ekipo v vodstvo z 1:0. Nemec je izkoristil podajo Luisa Solignaca, potegnil v kazenski prostor, kjer je preigral občasnega slovenskega reprezentanta in nekdanjega člana Olimpije Antonia Delameo Mlinarja in s težkega položaja žogo poslal za hrbet gostujočega vratarja Codyja Cropperja. Za Bastiana je bil to drugi gol, na tretji uradni tekmi za ekipo Chicaga. Do konca srečanja so domačini še dvakrat načeli mrežo gostov. Obakrat pa se je med strelce vpisal madžarski napadalec Nemanja Nikolics. Z zmago s 3:0 je Chicago prišel do enajste točke v letošnji sezoni MLS in na lestvici zahodne konference zaseda tretje mesto. New England je po tretjem porazu na šesti tekmi pri sedmih točkah in zaseda sedmo mesto. Delamea Mlinar je sicer za goste, ki so od 27. minute igrali z igralcem manj, saj je bil izključen Je-Vaughn Watson, odigral celotno srečanje. Slovenec je nesrečno posredoval tudi pri drugem golu gostov, ko se je žoga po predložku prav od njega odbila na pot Nikolisca, ki je takrat povišal prednost domačinov na 2:0.

Izid:

Chicago Fire - New England Revolution 3:0 (1:0)

Schweinsteiger 45., Nikolics 47., 73.

RK: Watson 27./New England