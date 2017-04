VIDEO: Slavje na St. Jamesu, Benitez popeljal srake nazaj v Premier League

Dva gola Ayoza Pereza sta pomagala Newcastlu zagotoviti zmago in eno od prvih dveh mest v prvenstvu že dva kroga pred koncem prvenstva, s čimer se je pridružil Brighton Hove Albionu, s katerim se bosta v prvo ligo uvrstila neposredno. Newcastle je na polnem St. Jamesu ob izvrstnem navijanju zmagal s 4:1. Po enkrat sta za Newcastle, ki se tako vrača med elito že po enem letu, zadela še Christian Atsu in Matt Ritchie. Newcastle je tretjič zapored ob izpadu za vrnitev med elito potreboval le eno sezono.

"Za nami je res težka sezona, a izplačalo se je. Naš glavni cilj je bila vrnitev v prvo ligo in zdaj si lahko oddahnemo," je po tekmi za Sky Sports dejal branilec James Lascelles. Moštvo vodi trener Rafa Benitez, ki je v Premier League že vodil Chelsea in Liverpool, bil pa je tudi trener madridskega Reala. "Lahko če čestitam igralcem, strokovnemu štabu in vsem v klubu in našim navijačem. Naloga je bila zelo težka, liga je zelo zahtevna, a smo bili vztrajni in uspelo nam je," je dejal španski trener.

Boj za obstanek bo zanimiv tudi v Premier League, na zadnjih treh mestih lestvice so Swansea (31 točk), Middlesbrough (24) in Sunderland (21).