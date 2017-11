VIDEO: Španci s petimi goli odpravili Kostaričane, Silva lovi Torresa

Španski nogometaši so na prijateljski tekmi visoko odpravili Kostariko. Za nekdanje svetovne prvake so bili uspešni Jordi Alba (5. minuta), Alvaro Morata (22.), David Silva (51. in 55.) ter Andres Iniesta (73.). Španci so po 15. tekmi pod taktirko selektorja Julena Lopeteguija še neporaženi.

Silva je na dvoboju dveh ekip, ki sta si že zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, dosegel svoj 34. in 35. gol za špansko reprezentanco. S tem se je napadalec Manchester Cityja na večni reprezentančni lestvici svoje reprezentance že zelo približal tretjeuvrščenemu Fernandu Torresu (38); na prvem mestu ostaja David Villa (59).

Lopetegui se je odločil, da bo namesto vratarja Manchester Uniteda Davida de Gee prvič v španskih vratih stal čuvaj mreže Athletica Bilbaa Kepa Arrizabalaga. Ta je prvič posredoval šele v 90. minuti, kar kaže, kakšno prevlado so imeli gostitelji na igrišču. Edina negativna stran tekme s španskega stališča je bila predčasen odhod iz igrišča Isca, ker je dobil udarec po dvoboju z obrambnim igralcem Kendallom Wastonom.

Izid:

Španija - Kostarika 5:0 (2:0)