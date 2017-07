VIDEO: Novi dres splitskega Hajduka je nekaj edinstvenega

Splitski klub je enkraten v nogometnem svetu, ker ima svojo opereto Kraljica žoge kot tudi svojo znamenito murvo, zdaj pa so dobili unikatni dres, je povedal danes direktor oglaševanja HNK Hajduk Aljoša Bašić za hrvaško televizijo. Na novem dresu so vtkana imena 2100 navijačev Hajduka, ki so prispevali najmanj 1911 kun (258 evrov) v klubsko blagajno. Številka 1911 označuje letnico nastanka najstarejšega hrvaškega nogometnega kluba.

Dres so oblikovali navijači Hajduka, člani skupine Torcida v sodelovanju z združenjem Naš Hajduk, naredili pa so jih v tovarni v Bologni. Drese je prinesla zmagovalka nagradne igre za navijače, ki je imela tudi čast, da je prava oblekla novo Hajdukovo športno majico, ki jo bodo nogometaši nosili na gostovanjih. Poleg domačih belih dresov ima Hajduk za gostovanja tudi svoje tradicionalne drese z rdečimi in modrimi črtami ter zlatimi podrobnostmi.

Kot so napovedali, bodo igralci novi črni dres nosili na enem od prvih gostovanj Hajduka, ko bodo navijači simbolično prvič v zgodovini ob svojih ljubljencih tudi na nogometni zelenici. Zvesti navijači Hajduka so v klubski trgovini v Splitu lahko že kupili nov dres, ki stane 529 kun (71,5 evra).

Hajduk je v prejšnji sezoni hrvaškega nogometnega prvenstva v povprečju imel največ gledalcev na tekmah. Na splitskem Poljudu je bilo povprečno skoraj 8500 gledalcev na vsaki tekmi, medtem ko je bilo na gostovanjih povprečno nekaj več kot 4000 obiskovalcev. Klub je v prejšnji sezoni vodil tudi slovenski trener Marijan Pušnik.