VIDEO: Šporar videl zmago njegove Olimpije: 'Spominja me na tisto šampionsko sezono'

Nekdanji kapetan in prvi strelec Olimpije Andraž Šporar se je vrnil v domovino in se bo pridružil pripavam reprezentance na zadnji dve preizkušnji v boju za nastop na EP. Ljubljanski napadalec je konec tedna v dresu nemške ekipe Arminia Bielefeld zabil gol, kar je odlična popotnica pred Anglijo in Škotsko.