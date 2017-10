VIDEO: Srečko Katanec na slovenski klopi le še proti Škotom: Odhajam, prihodnost reprezentance je svetla

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Srečko Katanec je le nekaj minut po nesrečnem porazu z Anglijo (0:1) na Wembleyu potrdil vse glasnejše govorice v zadnjem času, da bo po zadnji kvalifikacijski tekmi s Škotsko v Stožicah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji zapustil selektorski stolček slovenske nogometne izbrane vrste.





Srečko Katanec bo slovensko nogometno izbrano vrsto vodil le še na zadnji kvalifikacijski tekmi proti Škotski. (Foto: Damjan Žibert)

"Prihodnost reprezentance je svetla pod pogojem, da bodo fantje redno igrali v svojih klubih. Za srečanje proti Angliji pa jim lahko izrečem le pohvalne besede, saj so prikazali vse, kar smo se dogovorili v garderobi pred tekmo. Poraza si nedvomno nismo zaslužili, a to je šport. Potrebno je dvigniti glave in iti novim izzivom naproti," je dejal odhajajoči selektor Srečko Katanec, ki je v svojem drugem mandatu slovensko reprezentanco vodil na 41 tekmah.