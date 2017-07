VIDEO: Walker za rekordno vsoto k sinje modrim, steber Juventusove obrambe staro damo zamenjal za milanskega 'hudička'

Walker bo sezono nadaljeval v dresu sinje modrih. (Foto: AP)

Angleški nogometni klub Manchester City je podpisal pogodbo z branilcem Kyleom Walkerjem, njegov prestop iz Tottenhama je vreden kar 45 milijonov funtov. Pri Cityju bo ostal naslednjih pet sezon. Finančnih podrobnosti prestopa njegov novi klub sicer ni razkril, a so tamkajšnji mediji poročali, da je osnovna pogodba vredna 45 milijonov funtov, bonusi v pogodbi pa še najmanj pet milijonov več, tako da je skupna vrednost selitve iz Londona v Manchester kar 57 milijonov evrov. Kot so izračunali pri BBC, je ta prestop rekorden za angleški nogomet, kar zadeva branilce. Walker, ki je prejšnji prestop leta 2009 opravil za devet milijonov funtov, ko se je preselil iz Sheffielda k Spurs, je presegel mejo 50 milijonov funtov, ki jo je za Brazilca Davida Luiza leta 2014 plačal Chelsea, prav tako pa je prestop več vreden kot doslej najdražja angleška branilska selitev Raheema Sterlinga leta 2015 v Liverpool.

"Veselim se, da bom član Cityja. Komaj čakam, da začnem igrati," je za nove delodajalce na klubski spletni strani dejal Walker in dodal: "Pep Guardiola je eden najboljših trenerjev in verjamem, da mi bo pomagal igro dvigniti na še višjo raven. Walker je za City tretja okrepitev pred novo sezono, potem ko so pri sinjemodrih že podpisali pogodbi z vezistom Bernardom Silvo in vratarjem Edersonom Moraesom.

Bonucci ob prihodu v Milano. (Foto: AP)

Italijanska nogometna velikana Juventus in Milan sta poskrbela za odmeven prestop. Milanski klub je danes potrdil prihod italijanskega reprezentančnega branilca Leonarda Bonuccija, ki je z Juventusom osvojil šest naslovov državnega prvaka. "Bonucci v Milanu", so danes na spletni strani sporočili rdeče-črni, ob tem pa so objavili še serijo fotografij prihoda nove okrepitve. Za zdaj še niso znane uradne podrobnosti, po poročanju nekaterih italijanskih medijev pa naj bi 30-letnik sklenil petletno pogodbo. Vrednost prestopa naj bi znašala približno 40 milijonov evrov.

Za Juve je Bonucci igral od leta 2010, v zadnjem času pa so ga povezovali tudi z Manchester Cityjem in Chelsea. Pri novih delodajalcih Bonuccija čaka zahtevna naloga, Milan se je s šestim mestom v prejšnji sezoni uvrstil le v evropsko ligo, v domačem tekmovanju pa na naslov čaka že od leta 2011. Nogometaš pa se bo moral spopasti tudi s številnimi kritikami na račun prestopa, saj so Juventusovi navijači že izrazili glasno negodovanje, na družabnem omrežju pa se je oglasila tudi sestra Bonuccijevega nogometnega kolega Giorginija Chiellinija, branilca stare dame. "Vsi so ga želeli kot kapetana. Vsi so ga videli kot novi simbol stare dame i potem...," je zapisala Silvia in namignila, da je v tem primeru zmagal denar.