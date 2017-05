VIDEO: Stranski sodnik zaradi slabosti bruhal na robu zelenice, glavni pa mu je za 'kazen' pokazal rdeči karton

Škotski nogometni sodnik Craig Thompson je dokazal, da imajo tudi sodniki smisel za humor, ko je stranskemu sodniku, ki je imel težave z želodcem in bruhal ob stranski črti, pokazal rdeči karton. In to kar na tekmi škotske prve lige med Kilmarnockom in Dundeejem, ki se je končala z zmago slednjega (1:0). Več v spodnjem videu.