VIDEO: Švedi huronsko proslavili uvrstitev na svetovno prvenstvo, selektor zavrnil možnost povratka Ibrahimovića

Ibrahimović (na fotografiji) že od aprila okreva po hudi poškodbi kolena, ki jo je staknil na tekmi Lige Evropa z Manchester Unitedom. (Foto: AP)

Neuspeh v kvalifikacijah bo imel močen vpliv tudi na italijansko gospodarstvo, ki bo v naslednjih mesecih zabeležilo kar milijardni primanjkljaj, poročajo mediji z Apeninskega polotoka. Selektor Gian Piero Ventura se sicer še oklepa položaja, navijači in mediji ga pozivajo k takojšnjemu odstopu, ki ga je sam sicer tudi obljubil. Obetalo naj bi se mu kar 700.000 evrov odpravnine.

Janne Andersson je po hitrem postopku zavrnil možnost, da bi razmislil o povratku Zlatana Ibrahimovića iz reprezentančnega pokoja, potem ko so Švedi tudi brez najslovitejšega napadalca v svoji zgodovini na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij v Milanu ustavili Italijo (0:0) in si priigrali vozovnico za Rusijo. Italijani so se na svetovna prvenstva neprekinjeno uvrščali od leta 1958, ko je mundial gostila ravno ponedeljkova krvnica azzurrov Švedska. 36-letni Ibrahimović se je upokojil po nastopu na evropskem prvenstvu v Franciji, sam pa v zadnjem času neprenehoma namigoval, da bi ga zanimal nastop na bližajočem svetovnem prvenstvu. Toda Andersson je na vprašanje medijev na San Siru precej nejevoljen odvrnil: "To je neverjetno! Ta igralec je ravnokar nehal igrati za Švedsko, eno leto in pol je od tega, še vedno pa smo tukaj in govorimo o njem. Presneto! Mislim, da moramo govoriti o velikih igralcih, ki jih imamo v trenutnem moštvu. Nocoj imamo veliko herojev. Malce sem ganjen, a jasno je, da sem zelo vesel zaradi rezultata. Ko je bil z nami Ibrahimović, smo igrali drugačen slog nogometa Morali smo se prilagoditi in poiskati drug slog."

Švedski nogometaši so sredi huronskega slavja na San Siru podrli studio ene od televizij, posnetek pa je hitro obkrožil svetovni splet.

Na svetovnem spletu je v teh dneh kraljeval tudi Ibrahimović, ki je rojakom čestital za podvig, seveda v svojem slogu. "We are Zweden (Mi smo Zvedska, op. a.)," je zapisal član Manchester Uniteda. "Zmagali so brez tebe, utihni!" je bil eden od politično korektnejših odgovorov navijačev, predvsem Italijanov, ki so še vročih glav premlevali enega največjih neuspehov v zgodovini reprezentance z Apeninskega polotoka. Nekateri so grozili celo z napadi oziroma kar podiranjem trgovin švedske Ikee, do česar, na srečo, ni prišlo, so pa Švedi z uvrstitvijo na mundial najbolje odgovorili na žvižge svoji himni, ki jih z aplavzom na San Siru ni uspel utišati niti legendarni Gianluigi Buffon.