VIDEO: 'The Mannequin Challenge' kot protest proti sodnikom: tekmec je 'darilo' izkoristil ...

Nevsakdanji protest proti sodniški odločitvi so izvedli nogometaši v vietnamski ligi. Zavoljo nestrinjanja z dosojeno najstrožjo kazen za 3:2 v zadnji minuti srečanja, so ob izvajanju s sredine izvedli takoimenovani popularni The Mannequin Challenge, se pravi, da so obstali kot prikovani na svojih mestih.