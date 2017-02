VIDEO: Tudi gospod Ancelotti izgubil živce, navijaču Herthe pokazal sredinec in takoj priznal: 'Da, storil sem to ...'

Po poročanju revije Kicker je Nemška nogometna zveza (DFB) že začela s preiskavo dogodkov iz Berlina, poleg Ancelottija bo moral na zagovor tudi vratar Herthe Rune Jarstein, ki je v jezi z žogo zadel vezista Bayerna Xabija Alonsa.

Bayern se je na gostovanju pri berlinski Herthi na olimpijskem stadionu rešil dobesedno v zadnji sekundi, ko je še enega v nizu zadetkov v izdihljajih tekme prispeval poljski napadalec Robert Lewandowski. Končnih 1:1 je lahko veliko bolj veselilo trenerja Bayerna Carla Ancelottija kot njegovega kolega z nasprotne klopi Pala Dardaija, toda strateg aktualnih nemških prvakov je ob odhajanju z zelenice poskrbel za dogodek, ki še dan po tekmi odmeva v nemških medijih. Italijana so kamere namreč ujele ob dvigu sredinca proti nekomu na tribuni, po besedah Ancelottija naj bi šlo za navijača Herthe, ki naj bi nekdanjega trenera Parme, Juventusa, AC Milana, Chelseaja, Paris Saint-Germaina in Real Madrida celo pljunil.

"Kaj počneš, mister?" je, v italijanščini, svoj prispevek naslovil tabloid Bild, ki je seveda hvaležno skočil na odmevne dogodke v prestolnici. Kazanje sredincev in ostale geste, denimo nacistični pozdrav, so v Nemčiji precej redna tema obravnav. Politik Sigmar Gabriel je imel v zadnjem času tako težave zaradi posnemanja pozdrava iz časov nacifašizma, v nogometu pa Nemci pomnijo epizodo z nekdanjim kapetanom Bayerna Stefanom Effenbergom. Na SP 1994 je navijačem pokazal srednji prst in za Nemčijo nikoli več ni zaigral. Kakšna pa bo usoda Ancelottija, bo znano v naslednjih dneh. Italijan sicer velja za gospoda med trenerji, oznako Mr. (ang. gospod, op. a.) ima tudi njegov profil s Twitterja. A tudi gospodje imajo, očitno, svoje meje ...

"Da, storil sem to, potem ko so me pljunili," je Ancelotti takoj po tekmi priznal televiziji ARD. Navijači Herthe so se hudovali zaradi dolgega sodnikovega podaljška, trener Dardai ga je opisal kot "Bayernov bonus". Lewandowski je namreč zadetek za 1:1 zabil, ko je bilo na semaforju 95:57.