VIDEO: Tudi 'Špoki' za praznike končal post in dosegel prvenec v dresu Basla

Andraž Šporar je končno dosegel svoj prvi gol za Basel. (Foto: Twitter)

Decembra 2015 se je Andraž Šporar, takrat s 17. goli prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije, za okoli štiri milijone evrov iz Olimpije preselil v Basel. Švicarji so ga pripeljali kot veliko okrepitev v napadu, a golov ni bilo. Mladi slovenski reprezentant se je kmalu po prihodu tudi poškodoval, kar je tudi ustavilo njegov preboj v novo moštvo. Letošnjo sezono je začel zdrav, z Baslom tudi debitiral v Ligi prvakov in si prislužil vpoklic v člansko reprezentanco Slovenije. A golov še naprej ni bilo. No dolgega čakanja je končno konec. Po 16 mesecih in 681 ligaških minutah brez gola, je 'Špoki' na tekmi z Lozano končno dočakal svoj veliki trenutek. V 59. minuti je po hitrem protinapadu izkoristil podajo Alexandra Franssona in močno sprožil znotraj kazenskega prostora. Domači vratar Thomas Castella je sicer strel poskušal ubraniti, a je žoga na veliko veselje mladega Slovenca vseeno končala v mreži Lozane."Gooool Šporar! Končno! Slovenec je dosegel svoj prvi zadetek v prvenstvu za Basel," so na uradnem twitter profilu švicarskega prvaka zapisali takoj po doseženem golu. "Zdaj je življenje lažje. Dolgo časa sem čakal na zadetek, počutim se odlično. Zdaj bo lažje, počutim se veliko bolje. Naloga napadalce je, da dosega zadetke. Na prvega sem čakal predolgo," je svoje misli po prvem zadetku v dresu švicarskih prvakov za klubsko televizijo strnil 23-letni Šporar.

Basel sicer po 28. krogih suvereno vodi na prvenstveni lestvici švicarskega državnega prvenstva. Imajo namreč kar dvajset točk prednosti pred drugouvrščeno ekipo Young Boys in bodo kmalu, še osmič zapored, okronani za prvake. Za prepričljivo zmago nad Lozano sta sicer zadela še Michael Lang in Mohamed Elyounoussi, ki je bil uspešen dvakrat. Andraž sicer ni odigral celotnega srečanja, saj ga je v 73. minuti zamenjal Marc Janka. Njegov gol pa si lahko ogledate na spodnji povezavi.



Izid:

Losana - Basel 0:4 (0:2)

Lang 37., Elyounoussi 40., 82., Šporar 59.