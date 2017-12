Na tekmi četrte lige argentinskega prvenstva med ekipama Juventud in Independiente so se pripetile neljube scene. Nezadovoljni sojenjem so domači navijači brutalno pretepli delivca pravice Bruna Amiconija. Začelo se je na igrišču in nadaljevalo v slačilnici. Navijači so se lotili tudi pomočnikov in nasprotnikovih igralcev, ki pa so jo, za razliko od sodnika, odnesli precej bolje.