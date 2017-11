VIDEO: V Bruslju 20 ranjenih policistov po zmagi in uvrstitvi Maroka na SP

Maroko je na novo uvrstitev na nogometni mundial čakal 20 let. (Foto: AP)

Neredi so se začeli takoj po zmagi Maroka proti Slonokoščeni obali z 2:0, ki je pomenila, da bo Maroko naslednje poletje petič udeleženec svetovnega prvenstva. Belgijska policija je sporočila, da je začela preiskavo dogodkov, njen tiskovni predstavnik pa je dejal, da je policijo presenetilo, kako hitro so se odvijali neredi.

Maročani so v boju za prvo mesto v skupini gostovali v Slonokoščeni obali in zmagali z 2:0 po zadetkih Nabila Dirarja v 25. in Mehdija Benatie v 30. minuti. Maroko je tako v prvo mesto v skupini osvojil z 12 točkami, Slonokoščena obala je ostala pri osmih, v skupini pa sta bila še Gabon (6) in Mali (4). Maročani so se na SP uvrstili prvič po letu 1998.

Lastniki trgovin so hkrati kritizirali odziv policije, češ da je bila povsem nepripravljena in da je bil njen odziv na ropanje povsem neaktiven. Predsednik belgijske vlade Charles Michel je sicer pohvalil policijo, češ da je ravnala pravilno in umirjeno, minister za notranje zadeve Jan Jambon pa je na Twitterju omenil "nesprejemljivo agresijo" in izrazil začudenje, da nihče ni bil aretiran. V Bruslju živi približno 40.000 Maročanov, v Belgiji pa več kot 400.000. Maroko je sicer 26. reprezentanca, ki se je prebila na SP 2018. Ob preostalih afriških predstavnikih Senegalu, Nigeriji in Egiptu imajo SP zagotovljeno še gostiteljica Rusija, Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija, Mehika, Kostarika, Panama, Nemčija, Anglija, Belgija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Francija in Portugalska.