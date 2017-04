VIDEO: Turnir v Radomljah suvereno dobil Osman Team!

Dan je minil v družbi odličnih podaj, ob sončnem zahodu pa je častno prvo mesto pripadlo ekipi Osman team, ki si je s svojo zmajsko bojevitostjo priigrala poln kombi pijače Union in vstopnico za finalni turnir v Stožicah. Drugo in tretje mesto sta zasedli ekipi Anitin studio in primorska ekipa Banda de Popo. Odličnemu vzdušju, ki ga je s svojimi nogometnimi triki ustvarilo več kot 200 nogometašev, so se pridružili še številni gledalci in mimoidoči, ki so z navdušenjem spremljali dogajanje na muhast, a z dobro energijo in pivom obarvan dan v Radomljah.

Po prvomajskih praznikih se turnir "Živjo, nogomet" odpravlja na lov za zmagovalci v Kidričevo, kjer se bo nogometna poslastica odvijala 6. 5. 2017. Poslednja priložnost za sodelovanje in osvojitev kart za ogled tekme Lige prvakov bo v Celju, 13. 5., ko bodo znani še zadnji finalisti, ki se bodo z zmagovalci ostalih turnirjev pomerili v Stožicah.