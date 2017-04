VIDEO: Vas jezi gneča na mejah in letališčih? Mario Balotelli ima rešitev ...

Mario Balotelli je po rdečem kartonu, ki ga je prejel na februarski tekmi z Lorientom, v izvrstni formi. Problematični italijanski napadalec je že vse od prihoda na južno francosko obalo k Nici obrnil nov list v karieri. Težav praktično več ne povzroča, tudi rdeči kartoni, ki jih je prejel v Ligue 1, so bili bolj nezasluženi. Po zaslugi golov nekdanjega člana Interja, Milana, Manchester Cityja in Liverpoola so orliči iz Nice še vedno v boju za naslov, Balotelli pa je z dvema goloma odločil petkovo gostovanje pri Lillu (2:1). Italijan je po podaji s strani "na prvo" elegantno zadel v daljši kot za vodstvo v prvem polčasu, po izenačenju nekdanjega kluba Milenka Ačimovića pa je Balotelli iz sicer precej sumljivega položaja tik pred polčasom pospravil še odbitek in postavil končni izid. Nica je na lestvici pred nedeljsko večerno PSG prehitela Parižane in se približala vodilnemu AS Monacu. Balotelli je bil razpoložen tudi po tekmi na letališču, kjer je pokazal, da še ni pozabil na svoje bolj divje dni in se skozi detektor kovin ob vzklikih "goool" enostavno zadrsal, kot da bi proslavljal katerega od svojih zadetkov ...