VIDEO: Velik preobrat Bamberga za zmago nad Barco, Olmypiakos slavil pri Fenerju, CSKA pa pri Zvezdi

Bamberg je na tekmi uprizoril pravzaprav neverjeten preobrat, saj so Katalonci prvo četrtino dobili z 38:12, v zadnjem delu pa so Bavarci po zaostanku 26 točk vnovič povedli s 75:74 in se veselili tesne zmage.

Ta ima po sedmih krogih štiri zmage in tri poraze, medtem ko je Barcelona pri dveh zmagah in petih porazih. Na lestvici vodi moskovski CSKA, ki je danes s 85:59 v gosteh premagal beograjsko Crveno zvezdo. Ima šest zmag in zgolj en poraz. Sledita Olympiakos in Himki s po petimi zmagami in dvema porazoma.

Izidi 7. kroga rednega dela:

Brose Bamberg ‒ Barcelona 84:81

(Aleksej Nikolić 13:31 minute, 5 točk, 1 skok, 2 podaji)

Valencia ‒ Armani Olimpia Milano 98:103*

(Zorana Dragića ni bilo v ekipi Milana)

* - po dveh podaljških

Fenerbahče ‒ Olympiakos 83:90

Crvena zvezda ‒ CSKA Moskva 59:85