VIDEO: Vodstvu Bastie prekipelo: francoski prvoligaš s tožbo nad huligane

Sodnik je tekmo ob polčasu prekinil, klub s Korzike pa je potrdil, da navijače čakajo dosmrtne prepovedi obiska nogometnega stadiona. Ob tem so pri Bastii obljubili, da bodo izboljšali varnost na stadionu. Na nedeljski prvenstveni tekmi so navijači Bastie namreč vdrli na igrišče in med ogrevanjem napadli nogometaše Olympiqua, nato pa še enkrat ob polčasu, zaradi česar sodnik ni nadaljeval tekme. Iz vodstva Bastie so še dodali, da so proti izgrednikom vložili tožbo ter da "velika večina pravih nogometnih navijačev ne želi biti več talec manjšine".



Klub, ki je na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice, čaka tudi težka kazen vodstva francoske lige. Prvo zaslišanje je na sporedu v četrtek, ko klubu poleg kazni grozi tudi odvzem točk.