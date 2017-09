VIDEO: Vroč turški derbi: Pet rdečih kartonov, 12 rumenih in dve enajstmetrovki

Mestni derbi v Carigrau med Fenerbahčejem in Bešiktašem so zaznamovali številne izključitve in podeljeni kartoni. Glavni nogometni sodnik na tekmi je pokazal kar pet rdečih in 12 rumenih kartonov, na tekmi pa so izvedli tudi dve enajstmetrovki. Vroči derbi je dobila ekipa Fenerbahčeja, ki je z 2:1 premagala Bešiktaš.