VIDEO: Vroči Berić ne popušča, kot pravi 'joker' potreboval zgolj štiri minute za gol in zagotovil točko proti Marseillu

Pijan moški vstopi v gostilno. Zagleda se v žensko, ki sedi za pultom, odmaje se do nje in se nagne, da bi jo polju¬bil. Gospa poskoči in ga klofne. Tip se začne opravičevati: ''Joj, res mi je žal, ampak mislil sem, da ste moja žena.''

''O, ti pijani, smrdljivi, neznosni bedak!''

''Zanimivo, ampak tudi govorite tako kot ona!''